Сенатор Морозов: Меркель анонсировала новое лицо западной политики

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что мир вступает в новую историческую эпоху, а глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в свою очередь отметил, что с победой Дональда Трампа старый мир «наконец-то закончился». Корреспондент Федерального агентства новостей обсудил с членом комитета Совета Федерации по международным делам Игорем Морозовым заявления немецких политиков и новые тренды на Западе.

По мнению Меркель, в текущих условиях главную роль должна играть открытость, а не популизм. Она отметила, что поляризация и изоляция станет решением таких мировых проблем, как глобализация. Глава ФРГ считает, что Германия должна показать, что следует основным принципам «нашей нации».

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп недавно подверг Ангелу Меркель критике из-за ее миграционной политики. Он отметил, что глава Германии допустила в этом вопросе катастрофическую ошибку.

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«Буквально месяц назад мы слышали и от Меркель, и от Штайнмайера совершенно другие восклицания и реплики по поводу поражения Хиллари Клинтон, прихода Дональда Трампа. И вот, как быстро меняются их взгляды, лозунги и призывы. И нам понятно почему. В Германии начинается предвыборная кампания, которая определит будущего лидера, будущее страны. Меркель очень четко улавливает политическую конъюнктуру геополитики. Поэтому отсюда исходит ее реплика по поводу нового миропорядка», — пояснил Игорь Морозов.

По мнению сенатора, мы сегодня видим в Европе совершенно новый тренд, который будет показывать изменения политической конъюнктуры, перечеркивающие абсолютно все западные ценности, которые так долго декларировали, в том числе и Ангела Меркель. Мы увидим совершенно другое лицо западных политиков.

«Уже все говорят про снятие антироссийских санкций, начиная от Трампа и заканчивая председателем Европарламента. Подобные заявления мы слышим и от французских кандидатов в президенты: Марин Ле Пен и Франсуа Фийона. Мне кажется, демонстрация симпатии к России становится правилом хорошего тона в западном обществе. И уже никто не оспаривает лидерство Владимира Путина. Все хотят с ним общаться, все хотят улучшить отношения с Россией, все за снятие санкций. Поживем — увидим», — резюмировал Игорь Морозов.