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Сенатор Морозов: Меркель анонсировала новое лицо западной политики
Политика

Сенатор Морозов: Меркель анонсировала новое лицо западной политики

Сегодня 11:37
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Сенатор Морозов: Меркель анонсировала новое лицо западной политики

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что мир вступает в новую историческую эпоху, а глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в свою очередь отметил, что с победой Дональда Трампа старый мир «наконец-то закончился». Корреспондент Федерального агентства новостей обсудил с членом комитета Совета Федерации по международным делам Игорем Морозовым заявления немецких политиков и новые тренды на Западе.

По мнению Меркель, в текущих условиях главную роль должна играть открытость, а не популизм. Она отметила, что поляризация и изоляция станет решением таких мировых проблем, как глобализация. Глава ФРГ считает, что Германия должна показать, что следует основным принципам «нашей нации».

Сенатор Морозов: Меркель анонсировала новое лицо западной политики

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп недавно подверг Ангелу Меркель критике из-за ее миграционной политики. Он отметил, что глава Германии допустила в этом вопросе катастрофическую ошибку.

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«Буквально месяц назад мы слышали и от Меркель, и от Штайнмайера совершенно другие восклицания и реплики по поводу поражения Хиллари Клинтон, прихода Дональда Трампа. И вот, как быстро меняются их взгляды, лозунги и призывы. И нам понятно почему. В Германии начинается предвыборная кампания, которая определит будущего лидера, будущее страны. Меркель очень четко улавливает политическую конъюнктуру геополитики. Поэтому отсюда исходит ее реплика по поводу нового миропорядка», — пояснил Игорь Морозов.

Сенатор Морозов: Меркель анонсировала новое лицо западной политики

По мнению сенатора, мы сегодня видим в Европе совершенно новый тренд, который будет показывать изменения политической конъюнктуры, перечеркивающие абсолютно все западные ценности, которые так долго декларировали, в том числе и Ангела Меркель. Мы увидим совершенно другое лицо западных политиков.

«Уже все говорят про снятие антироссийских санкций, начиная от Трампа и заканчивая председателем Европарламента. Подобные заявления мы слышим и от французских кандидатов в президенты: Марин Ле Пен и Франсуа Фийона. Мне кажется, демонстрация симпатии к России становится правилом хорошего тона в западном обществе. И уже никто не оспаривает лидерство Владимира Путина. Все хотят с ним общаться, все хотят улучшить отношения с Россией, все за снятие санкций. Поживем — увидим», — резюмировал Игорь Морозов.   

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Илья Муромский
#владимир путин #барак обама #ангела меркель #хиллари клинтон #дональд трамп #игорь морозов
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