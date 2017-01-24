Ученые открыли планету-близнеца Земли с запасами воды

Лондон, 24 января. Британские ученые допускают, что на открытой ими планете с большими запасами воды может быть обнаружена жизнь.

Планету GJ1132b открыли еще в 2015 году, с тех пор сотрудники Килского университета успели провести несколько исследований. Они выяснили, что небесное тело находится на расстоянии 39 световых лет от Земли. У планеты также имеется своя атмосфера и приличные запасы воды, в связи с чем ученые не исключают, что на ней могла зародиться жизнь.

Добавим, ранее студенты Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали уникальный проект пивоварения в космосе. Как сообщает НСН, теперь у юных ученых появился шанс сварить пиво на Луне с помощью космического аппарата TeamIndus Spacecraft.