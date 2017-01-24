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Автомобилисты, заблокировавшие трассы в Киеве, начали жечь покрышки
Украина

Автомобилисты, заблокировавшие трассы в Киеве, начали жечь покрышки

Сегодня 11:30
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Автомобилисты, заблокировавшие трассы в Киеве, начали жечь покрышки

Киев, 24 января. Владельцы автомобилей с иностранными регистрационными номерами начали акцию протеста в украинской столице против запрета более десяти дней находиться на территории страны.

Об этом сообщают местные СМИ.

Митингующие частично заблокировали Одесскую и Бориспольскую трассы в Киеве. На данный момент 35 человек находятся на Бориспольском КПП. Число активистов увеличивается.

Участники акции поджигают шины. Они заблокировали две полосы движения. Порядок обеспечивают несколько патрулей полиции.

Ранее сообщалось, что участники акции намерены добиться принятия властями закона, чтобы на ввезенные на Украину автомобили с иностранной регистрацией можно было платить одну цену раз в год, без требования растаможивать их.

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Алия Шарафутдинова
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