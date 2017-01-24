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Корабль-призрак на Москве-реке вызвал ажиотаж в Сети
Общество

Корабль-призрак на Москве-реке вызвал ажиотаж в Сети

Сегодня 11:34
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Корабль-призрак на Москве-реке вызвал ажиотаж в Сети

Москва, 24 января. Один из пользователей интернет-портала Pikabu разместил необычную фотографию вида возле Пушкинской набережной в Москве.

На снимке запечатлен мост через Москву-реку, возле которого проплывает кораблик. Но вот при внимательном рассмотрении оказалось, что абсолютно никаких кораблей и прочих плавательных средств возле моста нет и в помине.

По словам автора снимка, плавательное средство возникло на прекрасно освещенной набережной, на месте, куда не доходили лучи солнца, поэтому создавалось впечатление, что по реке идет кораблик.

Правда, другие пользователи портала признались, что даже после четко изложенных объяснений так и не сумели разглядеть, где же на снимке тень — настолько очевидным казалось присутствие на фото корабля.

Один из пользователей заявил, что «данный снимок  — ответ на все фото и видеоматериалы уфологов, гостхантеров и прочих впечатлительных агентов «Секретных материалов».

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Дана Балан
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