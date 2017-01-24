Проба воды: о чем говорят заявления США о сотрудничестве с Россией против ИГ

США готовы сотрудничать с Россией в рамках урегулирования сирийского кризиса и уничтожения боевиков ИГИЛ. Такую позицию выразил американский сенатор от демократов Бен Кардин. Ранее подобную информацию озвучивал представитель Белого дома. Корреспондент Федерального агентства новостей попытался понять, меняют ли США политику или заявления американцев — просто пустой звон.

По мнению Кардина, Москва может внести свой вклад в урегулирование сирийского конфликта и помочь Вашингтону сосредоточиться на борьбе с «Исламским государством» (ИГ, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ), однако сотрудничеству между странами по-прежнему мешает недостаток доверия по отношению друг к другу.

Кардин настаивает на желании США покончить с гражданской войной в Сирийской Арабской Республике. «Это затем позволит нам сосредоточиться на борьбе с ИГ(…) Мы знаем, что у России есть возможность помочь нам в этом», — добавил он.

Подобное мнение ранее озвучивал представитель Белого дома Шон Спайсер, который заявил, что Соединенные Штаты готовы к сотрудничеству с любой страной в борьбе с ИГИЛ, включая Россию.

По мнению доктора юридических наук, американиста, профессора ВШЭ Александра Домрина, заявления американских политиков — это попытки проверить воду.

«Когда ты заходишь в реку и ногами пробуешь, холодная ли вода, можно ли купаться, — вот на что похожи подобные речи о возможном сотрудничестве. Сигналы положительные, но достаточно противоречивые, поскольку официальный Вашингтон не отправил своего представителя в Казахстан. Там были сотрудники дипмиссии США в Астане, что уже хорошо, поскольку подобную встречу консульство не могло проигнорировать, это было бы странно, — им же нужна информация из первых рук. Тем более что госсекретарь, которым должен стать Рекс Тиллерсон, еще не утвержден и это первые дни работы Дональда Трампа на посту президента страны. По факту, отправлять было особо и некого, — комментирует для ФАН Александр Домрин. — Со стороны Барака Обамы не было подобных положительных сигналов. К слову, напомню, что Тамп обвинил и Обаму и Хиллари Клинтон в том, что именно они стоят за основанием террористической банды ИГ. Также здесь необходимо вспомнить и инаугурационную речь Трампа, где единственным врагом для США он назвал именно ИГИЛ. Думаю, что он будет следовать планам и обещаниям, которые уже неоднократно озвучивал — с ИГ можно бороться только с Москвой. Но первые 100 дней, считаю, на 80% он будет занят внутренней политикой США, а на 20% — внешней».

Политолог, независимый аналитик, советник президента РФ по политическим вопросам в 1991 — 1993 гг Сергей Станкевич считает, что США должны скорее превратить треугольник Россия — Турция — Иран, организовавшие коалицию для урегулирования конфликта в Сирии политическим путем, в квадрат.

«Тот факт, что ко вчерашним переговорам в Астане присоединились наблюдатели из посольства США, — а это не только посол, но и военный атташе, и оперативные сотрудники посольства, — это добрый знак. Стороны готовят превращение треугольника по борьбе с терроризмом в квадрат, подталкивая США к полноценному сотрудничеству. Не стоит ждать быстрых результатов, которые остановят навсегда сирийский конфликт и положат конец боевикам. Важно, чтобы уже существующие попытки политического урегулирование с теми, кто непосредственно вовлечен в боевые действия, не прерывались, и постепенно, люди с поля боя переходили бы за стол переговоров», — считает эксперт.

Напомним, что США и их союзники по антитеррористической коалиции атакуют ИГ в Ираке и Сирии с 2014 года. Однако операция в Сирии проходит без разрешения сирийского правительства.