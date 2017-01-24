Неизвестный в Москве выстрелил в лицо жене экс-партнера Чубайса

Москва, 24 января. Полиция работает на месте стрельбы на 105-ом километре Московской кольцевой автодороги.

По словам очевидцев, неизвестный открыл огонь по женщине. Он выстрелил в лицо автоледи, находившейся в автомобиле Ford. Пуля прошла по касательной, но женщина получила ранение в лицо.

Как пишет Life, пострадавшей оказалась 42-летняя Светлана Лернер – супруга известного бизнесмена Михаила Лернера, бывшего партнера Анатолия Чубайса.

Напомним, Дорогомиловский суд Москвы в 2014 году осудил Лернера на шесть лет тюрьмы за махинации.