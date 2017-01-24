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США готовы бороться против ИГ в Сирии вместе с Россией
Политика

США готовы бороться против ИГ в Сирии вместе с Россией

Сегодня 11:37
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США готовы бороться против ИГ в Сирии вместе с Россией

Вашингтон, 24 января. США готовы сотрудничать с Россией в борьбе с террористической организацией «Исламское государство», сообщил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

«Как ясно дал понять наш президент (Дональд Трамп. — Прим. ФАН), мы готовы к сотрудничеству с любой страной в борьбе против ИГ, если это соответствует нашим национальным интересам», — обратил внимание он.

Представитель Белого дома также предложил журналистам обратиться в Пентагон с уточняющим вопросом, является ли это согласием Вашингтона на военное сотрудничество с Москвой в борьбе против запрещенного в РФ «Исламского государства» (арабское название — ДАИШ).

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Катерина Тимошенская
#шон спайсер
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