Турция обвинила США в отсутствии поддержки операции против ИГ в Сирии

Анкара, 24 января. Международная коалиция против «Исламского государства» (ИГ), возглавляемая Соединенными Штатами, должным образом не предоставляет поддержки операции, которую турецкие Вооруженные силы осуществляют на севере Сирийской республики в районе Эль-Баба. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на вице-премьера Турции Нумана Куртулмуша.

«Очень жаль, что коалиционные силы не оказывают достаточной поддержки операциям в Эль-Бабе, — сказал турецкий политик в интервью журналистам. — Я говорю об этом открыто».

Ранее сообщалось, что авиация России и Турции нанесли совместный удар по объектам запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» в Алеппо. 22 января подразделения ВС Турции и отряды сирийской оппозиции уничтожили 65 боевиков ИГ в рамках операции «Щит Евфрата»