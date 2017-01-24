Скорой помощи разрешат «пробивать» дорогу с помощью перехвата радиоэфира

Москва, 24 января. Власти Москвы совместно с Минкомсвязи начали тестировать новый способ экстренного оповещения водителей личного транспорта. Он предполагает перехват сигнала Radio Data System (RDS) в приемниках автомобилей. С помощью этого метода специалисты хотят обеспечить трансляцию радиосообщений скорой и других экстренных служб.

О тестировании перехвата сигнала газете «Коммерсантъ» рассказал начальник управления связи, оповещения и автоматизированных систем департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы Сергей Мартышков.

По его словам, машины экстренной службы смогут заранее предупреждать водителей о своем приближении, чтобы те успели уступить дорогу. При этом трансляцию радиосообщений скорой хотят обеспечить в отдельных районах и на конкретных улицах Москвы.

После завершения тестирования властям предстоит заняться правовым регулированием перехвата радиочастот, а также решить вопрос о компенсации вещателями за включение в эфир. Хотя глава департамента полагает, что оно может быть и безвозмездным.

