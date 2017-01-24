ИГИЛ похвасталось новым боевым беспилотником, скопированным у США

Дамаск, 24 января. Пропагандистские ресурсы террористов «Исламского государства» опубликовали новый видеоролик, призванный поднять дух сторонникам радикального ислама во всем мире. Помимо обычных для террористической пропаганды кадров, изображающих бои и террористов-смертников, управляющих начиненными взрывчаткой автомобилями, на видео попала невиданный ранее боевой беспилотник ИГИЛ.

Как отмечает Daily Mirror, боевой летательный аппарат, сбрасывающий бомбы в видео, очень похож на американский боевой беспилотник MQ-9 Predator, получивший широкую известностью после ряда трагических инцидентов, во время которых управляемые из-за океана беспилотные бомбардировщики сбрасывали свой смертоносный груз на мирных жителей в Ираке и Сирии.

По оценкам экспертов, террористы ИГИЛ (группировка запрещена в России по решению Верховного суда) не могут с помощью доступных им технических средств построить и эффективно управлять столь сложной технической системой, как беспилотная боевая машина — однако в этом случае непонятно, что именно запечатлено в распространяемом террористами видео?

Напомним, ранее «Национальная служба новостей» сообщала о том, что российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 вновь нанесли удары по объектам ИГИЛ близ города Дейр-эз-Зор.