Автохама на Mercedes в Петербурге наказали использованным подгузником

Санкт-Петербург, 24 января. В Пушкинском районе Санкт-Петербурга местный житель необычным способом отомстил водителю Mercedes, припарковавшему свой автомобиль на тротуаре. Неизвестный протер стекла иномарки использованным подгузником.

По словам очевидцев, автомобилист оставил свою иномарку на тротуаре в Шушарах, что не понравилось одному из местных жителей. Тот решил наказать нарушителя и поместил на капот Mercedes пакет с мусором. Более того, вооружившись использованным подгузником, он испачкал стекла автомобиля и дверную ручку. Большинству пользователей соцсетей его действия пришлись по душе.