Мощный взрыв прогремел в столице Ирака

Багдад, 24 января. Сильный взрыв прогремел во вторник в иракской столице. Об этом сегодня сообщает телеканал «Аль-Джазира».

Багдад в очередной раз содрогнулся от мощного взрыва, прогремевшего сегодня утром. В настоящее время, по данным телеканала, причина взрыва выясняется.

Информация о пострадавших и жертвах уточняется.

Напомним, неделю назад четыре человека пострадали в результате взрыва на юге столицы Ирака. Тогда сообщалось, что взрывное устройство было заложено возле одного из ресторанов.

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