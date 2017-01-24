Мать с ребенком сгорели в частном доме на Ставрополье

Ставрополь, 24 января. Страшная трагедия произошла в Ставропольском крае: два человека погибли при пожаре в частном доме. Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС, ЧП случилось в селе Шангала Петровского района.

Согласно приведенным данным, пожар в частном домовладении произошел рано утром. На место прибыли пожарные, которые за несколько минут потушили пламя. В доме были найдены тела 8-летнего ребенка и его матери.

В настоящее время устанавливаются причины возгорания.

Как сообщало агентство НСН, ранее на 156-м километре трассы А-349 в районе поселка Кашино Алтайского края произошло столкновение УАЗа с полуприцепом DAF. Жертвами ДТП также стали два человека.