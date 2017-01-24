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ИГИЛ лишилось десятков объектов в Алеппо после совместного удара России и Турции
Политика

ИГИЛ лишилось десятков объектов в Алеппо после совместного удара России и Турции

Сегодня 11:14
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ИГИЛ лишилось десятков объектов в Алеппо после совместного удара России и Турции

Алеппо, 24 января. Авиация России и Турции нанесли совместный удар по объектам террористической группировки «Исламское государство» в Алеппо, сообщили представители министерства обороны России.

Удары по объектам запрещенного в РФ «Исламского государства» (арабское название — ДАИШ) были нанесены в районе населенного пункта Эль-Баб.

«К воздушной операции, согласованной с сирийской стороной, привлекались три ударных самолета Воздушно-космических сил России, а также четыре самолета ВВС Турции», — рассказали в военном ведомстве России.

Всего авиация России и Турции уничтожили 22 объекта ИГИЛ. В операции участвовали два Су-24М, Су-34, а также по два  F16 и F4.

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Катерина Тимошенская
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