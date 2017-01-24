Ученые доказали опасность меда и фруктовых соков для здоровья

Лондон, 24 января. Ученые экспериментальным путем доказали, что злоупотребление медом, фруктовыми соками и кукурузным сиропом может нанести вред здоровью.

Чтобы выяснить, насколько опасны для здоровья продукты с высоким содержанием фруктозы, ученые в течение двух месяцев давали лабораторным крысам вместе с едой растворы глюкозы и фруктозы. Оказалось, что употреблявшие подслащенные растворы грызуны потребляли больше калорий по сравнению с группой, которую поили обычной питьевой водой.

Однако только у крыс, потреблявших фруктозу, значительно набирался вес и уменьшалось сжигание жира в печени. Кроме того, у этих грызунов увеличивался риск сосудистых заболеваний.

Как сообщает «Индикатор», ранее международная группа ученых, в которую вошли сотрудники МФТИ, объяснила механизм действия перспективных противораковых молекул. Результаты их исследования помогут сделать препараты на основе этих молекул безопасными для здоровых клеток.