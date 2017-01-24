Около 80 тысяч человек остались без воды после аварии в Калуге

Калуга, 24 января. Авария на водопроводе в Калуге во вторник оставила без водоснабжения жителей крупного микрорайона и пяти населенных пунктов.

Как рассказали в пресс-службе «Калугаоблводоканала», 24 января произошла утечка на водопроводе.

На данный момент ремонтная бригада работает над устранением сбоя по улице 65 лет Победы. С 9.30 до 18.00 прекращена подача воды в жилые дома микрорайона Правый берег, деревень Шопино, Чижовка, Желыбино, поселков Рождественно и Рождественские пруды.

В этих районах проживает около 80 тысяч человек.

Как ранее писала «Национальная служба новостей», пять многоэтажек, школа и детский сад остались без воды в Люберцах.