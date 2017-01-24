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Новости Новороссии: 300 снарядов для ДНР, самоистребление ВСУ, агент Алекс надул СБУ
Новороссия

Новости Новороссии: 300 снарядов для ДНР, самоистребление ВСУ, агент Алекс надул СБУ

Сегодня 11:06
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Новости Новороссии: 300 снарядов для ДНР, самоистребление ВСУ, агент Алекс надул СБУ

Новости Новороссии, 24 января. Триста снарядов по ДНР, вранье, самоистребление и британские наемники в ВСУ, пыточная вербовка в СБУ.

Три сотни снарядов по ДНР

Ночь в Донбассе вновь выдалась неспокойной. Как сообщают официальные источники Донецкой народной республики, украинские силовики почти триста раз обстреляли территорию ДНР, об обстрелах сообщают и представители Луганской народной республики. По данным силовых структур ДНР, за минувшую ночь ВСУ выпустили 283 артиллерийских снаряда и мины по северной и западной окраинам Донецка, Ясиноватой и южной части Донецкой народной республики.

Под огнем вновь оказались поселок Александровка на западе Донецка, территория Донецкого аэропорта, окраины Ясиноватой, а также село Ленинское Новоазовского района.

Кроме использования тяжелой артиллерии ВСУ вели огонь по территории ДНР из гранатометов, вооружений БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. О потерях информации пока нет, известно, что в результате обстрелов есть разрушения, несколько сот домов остались без света.

ВСУ: вранье, самоистребление и британские наемники

Несколько дней назад ВСУ отрапортовало о продвижении вперед в районах Дебальцево и Горловки, однако эти заявления опровергло военное командование ДНР.

Киев использует «дезу», чтобы скрыть собственные чудовищные потери из-за так называемого «дружественного огня» на Светлодарской дуге, рассказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«Официальный Киев трубит, что в ряде населенных пунктов под Дебальцево и Горловкой военнослужащие ЛНР и ДНР покинули ранее занимаемые позиции, так вот — это ложь», — отметил Басурин, подчеркнув, что все разговоры о мнимых успехах ВСУ — это попытка скрыть потери украинских силовиков при тяжелейшем поражении на Светлодарской дуге 20 января.

ВСУ отрапортовало о продвижении вперед в районах Дебальцево и Горловки

По словам Басурина, тогда из-за несогласованности действий украинские военные открыли огонь по собственным позициям из тяжелой артиллерии, что привело к гибели десятков бойцов ВСУ.

Недоукомплектованность украинских войск, несущих потери в зоне АТО, подвигло украинское командование послать в Донбасс наемников из Великобритании, отметил Басурин.

«Нами зафиксировано прибытие очередной партии наемников из Великобритании в расположение подразделений 72-й отдельной механизированной бригады в районе Ясиноватой и 501-го батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты под Мариуполь», — рассказал заместитель командующего ДНР.

Пытки в СБУ как способ вербовки

Служба безопасности Украины почти год мурыжила в тюрьме жителя Луганской народной республики, отказываясь внести его в списки на обмен пленными. Делалось это с целью вербовки узника.

Как сообщает Луганский информационный центр, СБУ включила находившегося в плену жителя ЛНР Александра Соколова в обменные списки только после того, как тот подписал соглашение о сотрудничестве с украинскими силовиками. После этого Соколов был освобожден 29 декабря 2016 года и позже рассказал в министерстве государственной безопасности ЛНР, что для своего освобождения он вынужден был подписать согласие сотрудничать с СБУ.

«Украина скрывала мое местонахождение и даже то, что я был задержан», — рассказал бывший узник. По словам Соколова, данные о его задержании были обнародованы только через девять месяцев после его пребывания в тюрьмах СБУ, где, как известно, заключенных «сепаров» держат в пыточных условиях, избивают и унижают. «Приехали сотрудники СБУ, которые предложили свободу в обмен на то, что я буду передавать для них нужную информацию. Угрожали, что, если я не соглашусь, мою жену тоже посадят в тюрьму, а двухлетнюю дочку отдадут в детский дом», — рассказал он.

Под тяжестью физических и моральных страданий Соколов согласился подписать требуемые бумаги, после чего ему был присвоен псевдоним «Алекс» и поставлена задача по сбору сведений военного характера, которые он должен был передавать по телефону киевским силовикам.

После этого Соколова включили в обменные списки, однако сразу после освобождения он сообщил о факте вербовки в МВД ЛНР, рассказав о перенесенных пытках и страданиях.

Поскольку Соколов своевременно сообщил о факте вербовки, он был освобожден от уголовной ответственности.

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Ирина Петренко
#всу #донбасс #эдуард басурин #сбу
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