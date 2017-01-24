Тела еще трех погибших обнаружили под завалами итальянского отеля

Гран-Сассо (Италия), 24 января. Тела еще трех погибших были обнаружены в итальянской гостинице, на которую почти неделю назад сошла лавина. Об этом сегодня сообщает телеканал Rainews24.

Таким образом, число жертв стихийного бедствия составило 12 человек.

Напомним, ранее СМИ сообщали о девяти найденных телах. В настоящее время о судьбе 17 посетителей отеля по-прежнему ничего неизвестно.

Как ранее сообщалось, в прошлую среду снежная лавина, сход которой, возможно, случился по причине сильных землетрясений, произошедшие в тот же день в центральной Италии, обрушилась на гостиницу в горном массиве Гран-Сассо, расположенном в итальянском регионе Абруццо.