Дагестанцев на похищенном Nissan c тонировкой ищут в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 января. Неизвестных дагестанцев, похитивших иномарку у петербуржца, ищут сотрудники полиции. При этом сам пострадавший и владелица машины исчезли после обращения мужчины к правоохранителям.

Как стало известно ФАН, накануне около 23.07 через оператора службы «02» поступило сообщение от местного жителя. Он заявил, что малознакомые дагестанцы отобрали у него ключи и ПТС от иномарки Nissan с тонированным лобовым стеклом, после чего скрылись на этой машине. Инцидент произошел на проспекте Ветеранов.

При выезде по указанному адресу полицейские никого не нашли. «Автомобиль не обнаружен, а сам заявитель на звонки не отвечает», — уточнили источник ФАН. При проверке было установлено, что иномарка принадлежит Инге А., проживающей на Суворовской проспекте. Однако связаться с ней также не представилось возможным.