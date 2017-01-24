Актриса с русскими корнями завоевала наиболее престижный «Порно-Оскар»

Лас-Вегас, 24 января. В ходе прошедшей в воскресенье в Лас-Вегасе ежегодной церемонии вручения престижнейшей премии в мире «кино для взрослых» AVN Awards, победителем в наиболее престижной номинации «Лучшая исполнительница» оказалась 25-летняя актриса русско-сербского происхождения, известная в мире порно под псевдонимом Адриана Чечик.

Адриане не впервой брать в свои руки статуэтки «Порно-Оскара» от AVN. В позапрошлом году актриса уже завоевала награды в двух менее престижных номинациях — «Лучшая сцена анального секса» и «Лучшая лесбийская сцена». Актриса-многостаночница, выросшая в семье приемных родителей в США, когда-то училась на биохимика, однако позже ушла танцевать стриптиз, а оттуда отправилась прямо в порноиндустрию.

В целом, среди обладателей AVN Awards немало уроженцев бывшего Советского Союза — так, в прошлом году сразу два «Порно-Оскара» заполучила украинская актриса Абелла Дэнджер, а в 2017 сразу две золотые статуэтки завоевал россиянин Алексей Гончаров, «выступающий» под псевдонимом Маркус Дюпре.