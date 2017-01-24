«Рособоронэкспорт» покажет новейшую военную технику на выставке в Кот-д’Ивуаре

Москва, 24 января. На международной выставке вооружения и военной техники Shield Africa 2017 будет представлена экспозиция компании «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») с 250 образцами продукции военного назначения. Об этом сообщает во вторник пресс-служба «Рособоронэкспорта».

Как стало известно, начальник управления по работе с предприятиями ОПК и контролю за реализацией перспективных проектов ФСВТС России Владимир Артемьев возглавил официальную российскую делегацию на выставке, которая будет проходить с 24 по 26 января в городе Абиджан в Кот-д'Ивуаре. Замначальника департамента маркетинговой деятельности компании Вадим Старцев является главой делегации «Рособоронэкспорта».

В сообщении компании говорится, на выставке ожидается повышенный интерес представителей иностранных делегаций к патрульному катеру проекта 14310 «Мираж», скоростному патрульному катеру проекта 12150 «Мангуст», специальной бронированной машине ВПК-233136, бронетранспортеру БТР-80А, легкому многоцелевому вертолету круглосуточного применения Ка-226Т, многоцелевому транспортно-боевому вертолету Ми-35М.

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