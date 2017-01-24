Ученые придумали, как спасти человечество от близящегося конца света

Вашингтон, 24 января. Американские ученые заявили о грядущем конце света. По их мнению, все живое на Земле ожидает гибель уже в октябре 2017 года. Астрономы убеждены, что человечеству стоит начать искать новую планету для заселения.

Как выяснили эксперты, уничтожить Землю способна планета Нибиру. Впервые она поставила Землю под удар еще в 2012 году. Смертоносное небесное тело может закрыть Землю от Солнца и повернуть ее на 180 градусов. Кроме того, грядущая гибель Земли подтвержается и природными катаклизмами последних лет, отмечают исследователи.

При этом специалисты уверены, что природные катаклизмы последних лет лишь подтверждают, что Земле грозит гибель.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что сотрудники NASА ставят под сомнение Нибиру, поскольку ее ни разу не засекли спутники.