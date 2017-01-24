Алеппо восстановит старейшую мечеть при поддержке фонда Кадырова

Москва, 24 января. В Алеппо восстановят старейшую средневековую мечеть Масджид аль-Умайя би Халаб и построят приюты для детей, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Фонд Кадырова намерен помочь властям Алеппо в восстановлении города. Так, региональный общественный фонд восстановит старейшую мечеть города, которая была основана еще при династии Омейядов в 715 году.

Кроме того, подчеркнул глава республики, РОФ построит в Сирии приюты для детей. Предполагается, что они будут открыты в Алеппо и Дамаске.

«Бойцы с гордостью говорили, что им выпала честь нести службу по поддержанию мира и правопорядка в Алеппо, защищая гражданское население от террористов», — рассказал Кадыров о посещении батальона военной полиции Минобороны РФ, в котором проходят службу молодые чеченцы.

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