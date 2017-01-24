Сирийская оппозиция отказалась подписывать итоговое коммюнике в Астане

Астана, 24 января. Делегация оппозиции Сирии на переговорах в Астане не намерено подписывать итоговое коммюнике стран — гарантов перемирия.

Об этом рассказал официальный представитель делегации оппозиции на переговорах в Казахстане Яхья аль-Ариди.

Он подчеркнул, что страны гаранты — Россия, Турция и, возможно, Иран — просто распространят документ

Напомним, представители правительства Сирии также не подпишут коммюнике. Ранее оппозиция Сирии на переговорах в Астане потребовала больше гарантий. Сирийская оппозиция настаивает на выработке механизма, который мог бы гарантировать контроль за соблюдением перемирия в САР.