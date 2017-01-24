Сценаристку шоу на NBC выгнали с работы за оскорбление сына Трампа

Вашингтон, 24 января. Руководство телеканала NBC уволило сценаристку популярного шоу Saturday Night Live Кэти Рич после оскорбительного поста в соцсети в адрес десятилетнего сына президента США Дональда Трампа. Юному Бэррону сценаристка прочила будущее «первого в стране школьного стрелка на домашнем обучении».

Опубликованный в Twiiter пост сразу же вызвал волну негативных комментариев и критики в адрес Рич, за сына Трампа заступилась даже дочь Хиллари Клинтон Челси. Позже автор передачи на NBC была вынуждена удалить свое сообщение и принести «искренние извинения». Свой твит она признала бесчувственным, сообщает газета «Известия».

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