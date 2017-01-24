Украинский флаг в Кривом Роге сожгли на стеле в честь погибших в Донбассе

Кривой Рог, 24 января. Флаг Украины сожгли в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом во вторник сообщил депутат Криворожского городского совета Николай Колесник на своей странице в социальной сети Facebook.

Украинский флаг был закреплен на стеле в честь погибших в военных действиях в Донбассе. По словам депутата, ночью сожгли флаг Украины около стелы Погибших Героев в 95-м квартале — это уже второй раз за прошедшие десять дней. Правоохранители «вечно ищут» виновных, написал он.

«Пока идет «бойня» за место начальника УВД, то не до раскрытия, своих же ловить не будут, а то поймают случайно земляка, с которым в Мариинском парке арматурой махали, то есть на себя выйдут», — написал Колесников.

Депутат прикрепил к своему посту фотографию сожженного флага. Сообщается, что на место были вызваны сотрудники Службы безопасности Украины и сотрудники правоохранительных органов.