«Смешарики» помогут увеличить популярность русского языка за рубежом

Москва, 24 января. В ближайшее время Минобрнауки и Институт русского языка имени Пушкина презентуют новую интерактивную игру для смартфонов по мотивом известнейшего российского мультсериала «Смешарики». Игра предназначена для обучения иноязычных детей в России и за рубежом русском языку.

По словам ректора института имени Пушкина Маргариты Русецкой, игра по мотивам «Смешариков» будет представлять «виртуальный 3D-мир русского языка», попав в который, ребенок сможет для начала проверить уровень своей языковой подготовки, после чего перейти к изучению интересующей его программы, среди которых языкознание, литературоведение и культура.

«Как любой технологический продукт, игру нужно «обкатать», проверить все настройки, и поэтому сейчас функционирует её бета-версия, — рассказала Русецкая RT на русском. — Мы взяли «Смешариков», как узнаваемых во всём мире, и делаем первые уроки русского языка. В этой игре будут задействованы фрагменты из мультфильма, чтобы научить правильно понимать различные речевые обороты и идиомы, использовать их для обогащения речи».

Кроме персонажей «Смешариков», в квесте встретятся и другие персонажи российских и советских мультиков, такие как Чебурашка, Маша и Медведь и Заяц и Волк из «Ну, погоди!».