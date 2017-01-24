Участок желтой ветки московского метро закроют на несколько дней

Москва, 24 января. Участок Калининско-Солнцевской линии метро в Москве закроют для пассажиров с 25 по 30 января. Как рассказали в пресс-службе московского метрополитена, на этот период запланирована завершающая стадия по вводу на линии новых станций.

Отмечается, что движение поездов на участке «Парк Победы» — «Деловой центр» будет прекращено с 25 по 30 января.

Также временно будут закрыты станция «Деловой центр» и переход между «Деловым центром» и «Выставочной».

Как писала Газета.Ru ранее, технический сбой частично парализовал фиолетовую ветку метро Москвы.