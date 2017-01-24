Трамп нашел, кому передать семейный бизнес

Вашингтон, 24 января. Президент США Дональд Трамп передал семейный бизнес своим сыновьям Дону и Эрику, о чем сообщил журналистам представитель Белого дома Шон Спайсер.

«Теперь руководство компанией полностью в руках Дона и Эрика. Он (глава США. — Прим. ФАН) предпринял из ряда вон выходящие шаги, чтобы все это произошло, — заявил Спайсер.

По его информации, документы с доказательствами выхода Трампа из семейного бизнеса уже опубликованы. На высказывание журналистов об отсутствии этих данных в публичном доступе он подтвердил, что Трамп действительно отошел от бизнеса. Ранее американский президент уже объявлял о добровольном уходе с руководящих постов в более чем 400 компаниях.

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