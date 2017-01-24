Берлин не поддержит ослабление санкций против РФ в обмен на ядерное сокращение

Москва, 24 января. Глава немецкого министерства обороны Урсула фон дер Ляйен заявила, что ФРГ не поддержит решение об ослаблении санкций США и Евросоюза в обмен на сокращение ядерного вооружения.

Как отметила в интервью BBC немецкий политик, Киев согласился избавиться от своего ядерного оружия очень много лет назад с письменной гарантией со стороны России уважать и защищать границу Украины. По ее мнению, это соглашение было нарушено «аннексией Крыма». Урсула фон дер Ляйен заявила, что комбинация «сокращение ядерного вооружения — ослабление санкций» не работает.

Как ранее писала Газета.Ru, президент США Дональд Трамп в интервью рассказал, что ослабление санкций против РФ может быть сопряжено с заключением двустороннего договора о сокращении ядерного вооружения.