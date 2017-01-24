Ирак: правительственные войска готовят удар по ИГИЛ на западе Мосула

Москва, 24 января. Правительственные войска Ирака готовят операцию по освобождению западной части Мосула от боевиков террористической организации «Исламское государство», заявил иракский генерал Абдель Амир Рашид Яраллы, который принимает участие в антитеррористической операции.

Генерал уточнил, что правительственные войска и формирования «Аль-Хашд аш-Шааби» («Народная мобилизация») намерены выбить боевиков запрещенного в РФ «Исламского государства» (арабское название — ДАИШ) из западных районов Мосула, которые расположены на правом берегу реки Тигр.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обратил внимание, что «Исламское государство» в Сирии, Ираке и других странах существует за счет контрабанды нефти и производства наркотиков, передает Национальная служба новостей.