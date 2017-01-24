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Бразильский волейболист Жиба хочет отобрать у россиян золото ОИ-2012 из-за допинга
Спорт

Бразильский волейболист Жиба хочет отобрать у россиян золото ОИ-2012 из-за допинга

Сегодня 10:22
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Бразильский волейболист Жиба хочет отобрать у россиян золото ОИ-2012 из-за допинга

Бразилиа, 24 января. Ветеран сборной Бразилии по волейболу Жиба заявил, что семь российских волейболистов на лондонских Олимпийских играх-2012, где сборная Владимира Алекно завоевала золото, были под воздействием допинга. Об этом сегодня сообщает Globoesporte.

Бывший капитан бразильской сборной на летних ОИ-2012 в Лондоне, где бразильцы проиграли российским волейболистам, заявил о допинге в прямом эфире Spectacular Sport. По словам 40-летнего спортсмена, который является председателем комиссии спортсменов Международной федерации волейбола, он поедет в Швейцарию, чтобы проанализировать доклад независимой комиссии WADA канадского юриста Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

Жиба в своем Instagram написал, что намерен отправиться в Швейцарию на этой неделе, чтобы выяснить и подтвердить вероятные проблемы с допингом у российских спортсменов на Олимпийских играх в Лондоне. 

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Дана Балан
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