Глава сожженного в Хабаровске семейства пойман в пропахшей гарью одежде

Хабаровск, 24 января. Подозреваемый в убийстве семьи из четырех человек пойман в Хабаровске. Погибших женщин, двух маленьких девочек и их бабушку нашли после пожара, уничтожившего один из частных домов в Хабаровске.

Как сообщили ФАН в пресс-службе СК РФ, сейчас следствием отрабатывается несколько версий произошедшего, по одной из которых к совершению убийства может быть причастен 36-летний хозяин дома, который является мужем погибшей женщины, отцом погибших детей и внуком погибшей пенсионерки.

«Мужчина находится в неадекватном состоянии, он не может внятно объяснить, что произошло, его одежда сильно пахнет гарью», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия. Точные причины смерти будут установлены в ходе четырех судебно-медицинских экспертиз. Причину пожара выяснят после пожарно-технической экспертизы.

Напомним, трагедия в Индустриальном районе Хабаровска произошла сегодня ночью. В одном из частных домов вспыхнул пожар. Причем прибывшие пожарные не могли сразу подъехать к зданию, поскольку дорогу им перегородила горящий микроавтобус 36-летнего владельца дома.

После тушения машины спасатели ликвидировали возгорание жилища. При осмотре обгоревших помещений были найдены тела молодой женщины и двух ее маленьких дочерей, 2012 и 2015 года рождения. В пристройке на участке обнаружили тело пожилой женщины с признаками насильственной смерти.

По данному факту СК РФ возбудил дело по статье «Убийство».