Россиянка Павлюченкова не смогла пробиться в полуфинал Australian Open

Мельбурн, 24 января. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не сумела добыть путевку в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

25-летняя россиянка проиграла американской спортсменке Винус Уильямс по итогам двух сетов. Матч завершился со счетом 4:6, 6:7 (3:7) в пользу Уильямс-старшей. Отметим, что поединок длился 1 час 47 минут, пишет газета «Известия».

В полуфинале американка Уильямс встретится с представительницей США Коко Вандевеге (35), которая в другом четвертьфинале сенсационно разгромила испанскую спортсменку Гарбинье Мугурусу со счетом 6:4, 6:0.

По окончании матча Павлюченкова заявила, что была немного удивлена тем, в какой отличной форме находится 36-летняя американка.