Уникальный военный скалодром открывается в подмосковном парке «Патриот»

Москва, 24 января. В четверг в подмосковном парке «Патриот» состоится презентация новейшего уникального комплекса военных скалодромов, не имеющего аналогов на территории России по сложности и высокотехнологичности. Презентация скалодромного комплекса пройдет в рамках открытой тренировки сборной команды военных скалолазов РФ.

«Характеристики скалодрома соответствуют самым высоким международным требованиям и позволяют проводить всероссийские и международные соревнования, включая этапы Кубка мира, -.отметил тренер сборной Вооруженных Сил России по скалолазанию, заслуженный тренер России Сергей Сигов. — Подобного профессионального скалодрома в России еще не было».

Новый скалодром отличается впечатляющими размерами — высота его конструкции составляет 15 метров при отклонении над основанием порядка 30 градусов. Тестировать его будут лучшие скалолазы ЦСКА, среди которых чемпионы мира и Европы.