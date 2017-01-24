Мутко объяснил, зачем тренерам юношеских сборных повышают зарплату

Москва, 24 января. Зарплаты тренерам юношеских сборных РФ будут повышены по решению Российского футбольного союза (РФС). Как стало известно, в текущем году оклады специалистов будут проиндексированы в полтора-два раза. Вице-премьер Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко также подтвердил соответствующую информацию.

По его словам, повышение зарплат позволит исключить субъективный фактор приглашения игроков в эти команды. РФС намерен провести реформу в подготовке юношеских сборных РФ, что на ближайшие годы является приоритетом для РФС. Мутко отметил, что все сборные получат специальную финансовую поддержку и отдельную программу развития, что позволит не терять из виду талантливую молодежь в российских регионах и даст возможность плотно заняться селекцией. В стратегию развития профессионального футбола соответствующие решения будут внесены в 2017 году.

В настоящее время Михаил Галактионов тренерует юношескую сборную 1999 года рождения (U-18), Дмитрий Ульянов — сборную 2000 года рождения (U-17), Андрей Митин — сборную 2001 года рождения (U-16), пишет газета «Известия».

Напомним, ранее Мутко прокомментировал сообщения о том, что в сентябре 2016 года президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино попросил его повторно не выдвигать свою кандидатуру на пост главы РФС.