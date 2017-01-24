Правительство РФ добавит в потребительскую корзину витаминов

Москва, 24 января. Российское правительство пересмотрит состав потребительской корзины в 2017 году. Об этом свидетельствует план законопроектной работы Кабмина РФ.

Как рассказали в Минтруде России, документ будет ориентирован на нормы здорового питания: в потребительской корзине станет меньше мучного, но больше овощей и фруктов.

Отмечается, что минимальный набор продуктов питания потребительской корзины будет формироваться с учетом необходимости повышения качества питания.

Как пишет газета «Известия», применять новые нормы для расчета прожиточного минимума начнут с 1 января 2018 года.