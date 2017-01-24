Школьница под покровом ночи скрутила номера с машины полиции под Петербургом

Санкт-Петербург, 24 января. 14-летняя школьница скрутила госномера с полицейского автомобиля прямо на служебной стоянке местного отдела полиции города Волосово под Петербургом.

Как стало известно ФАН, инцидент произошел 22 января около трех часов ночи. Отсутствие номеров на автомобиле капитан полиции обнаружил в понедельник в 11.00. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что номера со служебной машины скрутила 14-летняя школьница», — рассказали в полиции.

Когда девушку задержали, она призналась, что ночью 22 января проникла на стоянку у здания ОМВД, скрутила с одного из автомобилей два госномера, а после выбросила их около здания ЗАГСа.

Капитан полиции выехал по данному адресу, однако госномеров там не обнаружил. Проверка продолжается.

