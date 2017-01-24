Рупор антироссийской пропаганды: как Польша играет на противоречиях Москвы и Запада

Министерство иностранных дел Польши рассекретило доклад от 4 марта 2008 года, который носит название «Тезисы о политике республики по отношению к Российской Федерации и Украине». Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом о польской политике в отношении Москвы.

По информации польских СМИ, в семистраничном документе, который подписан главой департамента восточной политики Ярославом Браткевичем, говорится о переходе Польши на пророссийский курс. Отмечается, что доступ к этому документу имели лишь четыре человека, среди которых был бывший министр иностранных дел Радослав Сикорский. В докладе авторы подчеркивают большую политическую важность сотрудничества с Российской Федерацией для Варшавы, а также подвергают критике украинские элиты.

По словам нынешнего главы польского внешнеполитического ведомства Витольда Ващиковского, авторы этого документы не имели иллюзий насчет его успеха, но решили, что пророссийский курс будет своего рода инструментом в отношении Запада. Таким образом, отметил он, Польша хотел улучшить свою репутацию среди западных стран, стать своего рода посредником между Западом и Россией.

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«У нас почему-то принято документам, подписанным экспертами официальных ведомств или собственно самими ведомствами, уделять повышенное интеллектуальное внимание. Но оно не всегда на уровне того качества, с которым сделан этот документ. В представленном «секретном» докладе не сказано ничего нового, не содержится никаких глубоких мыслей или прорывных идей для польской внешней политики. Единственное, на что стоит обратить внимание — Польша понимает и пытается как-то это обстоятельство использовать с новым знаком, имею в виду ее геополитическое преимущество — расположенность на стыке между Россией и западной Европой», — пояснил ФАН политолог, руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов.

По словам эксперта, в документе предполагается использовать понимание России для того, чтобы улучшить отношения России и Запада. Но в реальности всю свою историю Польша не использует это свое положение. Точнее использует, но ровно с противоположными целями.

«Польша пытается играть на противоречиях, подыгрывает стратегическим оппонентам. В последние годы Польша откровенно играет роль главного европейского союзника США против российской внешней политики именно в отношении Европы. Соединенные Штаты кровно заинтересованы в постоянных ссорах между Россией и Европой, в первую очередь Германией. И Польша, именно из-за своего близкого к нам соседства, играет роль наиболее громкого рупора антироссийской пропаганды. С точки зрения реальной ситуации представленный документ — лирическое отступление от основного польского внешнеполитического курса. Стоит отметить, что отношения между народами у нас прекрасные, поляки по многим социологическим срезам в целом хорошо относятся к россиянам и жалеют о том, что между нашими странами нет взаимопонимания», — резюмировал Игорь Рябов.

Напомним, Lenta.ru ранее писала, что Польша выдвинула ряд условий для нормализации отношений между Варшавой и Москвой.