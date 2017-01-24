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Рупор антироссийской пропаганды: как Польша играет на противоречиях Москвы и Запада
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Рупор антироссийской пропаганды: как Польша играет на противоречиях Москвы и Запада

Сегодня 10:13
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Лирическое отступление: как Польша играет на отношениях России и Запада

Министерство иностранных дел Польши рассекретило доклад от 4 марта 2008 года, который носит название «Тезисы о политике республики по отношению к Российской Федерации и Украине». Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом о польской политике в отношении Москвы.

По информации польских СМИ, в семистраничном документе, который подписан главой департамента восточной политики Ярославом Браткевичем, говорится о переходе Польши на пророссийский курс. Отмечается, что доступ к этому документу имели лишь четыре человека, среди которых был бывший министр иностранных дел Радослав Сикорский. В докладе авторы подчеркивают большую политическую важность сотрудничества с Российской Федерацией для Варшавы, а также подвергают критике украинские элиты.

Лирическое отступление: как Польша играет на отношениях России и Запада

По словам нынешнего главы польского внешнеполитического ведомства Витольда Ващиковского, авторы этого документы не имели иллюзий насчет его успеха, но решили, что пророссийский курс будет своего рода инструментом в отношении Запада. Таким образом, отметил он, Польша хотел улучшить свою репутацию среди западных стран, стать своего рода посредником между Западом и Россией.

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«У нас почему-то принято документам, подписанным экспертами официальных ведомств или собственно самими ведомствами, уделять повышенное интеллектуальное внимание. Но оно не всегда на уровне того качества, с которым сделан этот документ. В представленном «секретном» докладе не сказано ничего нового, не содержится никаких глубоких мыслей или прорывных идей для польской внешней политики. Единственное, на что стоит обратить внимание — Польша понимает и пытается как-то это обстоятельство использовать с новым знаком, имею в виду ее геополитическое преимущество — расположенность на стыке между Россией и западной Европой», — пояснил ФАН политолог, руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов.

Лирическое отступление: как Польша играет на отношениях России и Запада

По словам эксперта, в документе предполагается использовать понимание России для того, чтобы улучшить отношения России и Запада. Но в реальности всю свою историю Польша не использует это свое положение. Точнее использует, но ровно с противоположными целями.

«Польша пытается играть на противоречиях, подыгрывает стратегическим оппонентам. В последние годы Польша откровенно играет роль главного европейского союзника США против российской внешней политики именно в отношении Европы. Соединенные Штаты кровно заинтересованы в постоянных ссорах между Россией и Европой, в первую очередь Германией. И Польша, именно из-за своего близкого к нам соседства, играет роль наиболее громкого рупора антироссийской пропаганды. С точки зрения реальной ситуации представленный документ — лирическое отступление от основного польского внешнеполитического курса. Стоит отметить, что отношения между народами у нас прекрасные, поляки по многим социологическим срезам в целом хорошо относятся к россиянам и жалеют о том, что между нашими странами нет взаимопонимания», — резюмировал Игорь Рябов.

Напомним, Lenta.ru ранее писала, что Польша выдвинула ряд условий для нормализации отношений между Варшавой и Москвой.

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Илья Муромский
#игорь рябов
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