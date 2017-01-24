Дизайнера на гилляку: в соцсетях обсуждают карту Украины без Крыма

Москва, 24 января. В Харькове поступили в продажу детские карты, на которых Крым является российским субъектом. Как выяснилось, за выпуск карт отвечает киевская типография.

В типографии уже объяснили, что дизайнер карт, являющихся частью игрового набора «Страны+Флаги+Столицы», допустил ошибку, и в украинской версии игры Крым входит в состав Украины. Однако пользователи соцсетей расценили этот факт как невольное признание Киевом принадлежности полуострова к России.

«Неужели дошло до них…Совпадение? Не думаю», — откликнулись россияне на выпуск карт с российским Крымом. Другие пользователи посоветовали киевской типографии исключить из состава Украины еще и Донбасс.

«Продавая карты с российским Крымом, они дают знать, что согласны с этим фактом», — резюмировали в Рунете.

Между тем многих украинских пользователей выпуск обучающей игры для детей с Украиной без Крыма разозлил и раздосадовал. Отдельные «патриотически» настроенные граждане даже предложили наказать дизайнера и пригрозили ему «гиллякой».