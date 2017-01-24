Оппозиция Сирии на переговорах в Астане требует больше гарантий

Астана, 24 января. Сирийская оппозиция настаивает на выработке механизма, который мог бы гарантировать контроль за соблюдением перемирия в САР, сообщил неназванный источник в оппозиции.

Единая делегация сирийской оппозиции, которая принимает участие в межсирийских переговорах, настаивает на контроле за перемирием. «Обсуждения сейчас ведутся вокруг создания конкретных механизмов для перемирия и его гарантирования в Сирии», — прокомментировал неназванный источник.

По словам спикера, Россия, выступающая одним из гарантов, заверяет, что режим прекращения огня будет соблюдаться. «Мы бы хотели видеть документ, в котором будут четко обозначены конкретные механизмы для контроля перемирия», — заметил представитель оппозиции. Напомним, что диалог по урегулированию сирийского конфликта начался накануне.