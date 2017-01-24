Социологи объяснили рост общения россиян в соцсети уровнем доходов

Москва, 24 января. За последние пять лет общение россиян в соцсетях выросло на 20%, показали результаты социологического исследования «Левада-центра».

Опрос был проведен в декабре прошлого года. Как оказалось, в 2016 году соцсети стали использовать на 4% людей больше, чем в 2015 году, и на 20% людей больше, чем в 2011 году. Социологи обратили внимание, что жители крупных городов чаще пользуются соцсетями, чем население сельской местности.

Заведующая кафедрой социально-гуманитарных дисциплин факультета социальных и экономических наук РАНХиГС, профессор Елена Зарецкая объяснила это уровнем доходов. По ее словам, его рост позволяет людям покупать гаджеты.

«Там, где у населения есть средства и минимальные пользовательские навыки, распространенность социальных сетей будет постоянно расти и в скором времени достигнет 100%, если не считать младенцев и стариков», — цитирует ее газета «Известия».

Накануне пользователи соцсетей высмеяли ошибку президента США Дональда Трампа в сообщении в Twitter, передает «Газета.ru».