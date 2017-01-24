Ученые рассказали о влиянии диабета на процесс старения

Вашингтон, 24 января. Американские ученые выяснили, что у людей с диабетом первого типа мозг стареет быстрее, чем у здоровых людей. Они обнаружили влияние заболевания на процессы в мозге.

Специалисты привлекли к эксперименту сотни человек с диабетом первого типа и без него. Как пишут американские СМИ, добровольцы прошли тесты на интеллектуальные способности. Им также сделали МРТ мозга. Пациенты с диабетом имели результаты хуже, чем у здоровых людей.

Эксперты утверждают, что виной этому может быть излишнее количество белого вещества hyperintensities. Оно появляется при нормальном старении головного мозга.

Ранее сообщалось, что у мужчин риск диабета выше, чем у женщин.