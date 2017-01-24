FAN-TV Лента новостей
ДНР: два поселка под Донецком обесточены из-за ночного обстрела ВСУ
Новороссия

ДНР: два поселка под Донецком обесточены из-за ночного обстрела ВСУ

Сегодня 10:10
88

ДНР: два поселка под Донецком обесточены из-за ночного обстрела ВСУ

Донецк, 24 января. Порядка 900 абонентов остались без энергоснабжения в результате обстрела украинской армией поселков Еленовка и Луганское к юго-западу от столицы Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам Донецкого агентства новостей рассказали главы местных администраций.

По словам главы поселковой администрации Еленовки Игоря Сякерина, обстрел был произведен с 23.00 до 03.00. Один частный дом получил повреждения, около 350 абонентов остались без электроснабжения.

В поселке Луганское к юго-западу от Донецка произошла схожая ситуация с энергоснабжением. 563 абонента остались без света в результате обстрелов. Как сообщил глава администрации Петровского района Донецка Максим Жуковский, ВСУ перебили линии электропередачи, в настоящее время проводятся ремонтные работы.

Как сообщала «Газета.ру», ранее ВСУ обстреляли территорию около донецкой фильтровальной станции во время посещения ее первым замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александром Хугом.

комментарии
Тимур Румянцев
#днр #ато #всу #донбасс
Новости партнеров
Эксклюзив

Новости Новороссии: 300 снарядов для ДНР, самоистребление ВСУ, агент Алекс надул СБУ

Сегодня 11:06
294

Рупор антироссийской пропаганды: как Польша играет на противоречиях Москвы и Запада

Сегодня 10:13
240

Выход США из Транстихоокеанского партнерства: Трамп сказал — Трамп сделал

Сегодня 9:29
353

Сирия сегодня: саперы в Алеппо, курды получили от США базу в Эль-Хасаке

Сегодня 9:28
280

Сирия новости 24 января 7.00: ВКС РФ уничтожили конвой ИГИЛ, направлявшийся к Дейр эз-Зору. В Ракке террористы практикуют казни для устрашения

Сегодня 7:00
1396
Показать еще
Прямая трансляция

Нижегородца не стали ругать за выразительные рисунки на фасаде Михайловского театра. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Корабль-призрак на Москве-реке вызвал ажиотаж в Сети

11:34

Неизвестный в Москве выстрелил в лицо жене экс-партнера Чубайса

11:33

Турция обвинила США в отсутствии поддержки операции против ИГ в Сирии

11:31

Автомобилисты, заблокировавшие трассы в Киеве, начали жечь покрышки

11:30

ИГИЛ похвасталось новым боевым беспилотником, скопированным у США

11:23

Скорой помощи разрешат «пробивать» дорогу с помощью перехвата радиоэфира

11:15

ИГИЛ лишилось десятков объектов в Алеппо после совместного удара России и Турции

11:14

Мощный взрыв прогремел в столице Ирака

11:12

Автохама на Mercedes в Петербурге наказали использованным подгузником

11:09

Трамп объявил дату своей инаугурации национальным праздником США

11:08

Мать с ребенком сгорели в частном доме на Ставрополье

11:08

Новости Новороссии: 300 снарядов для ДНР, самоистребление ВСУ, агент Алекс надул СБУ

11:06
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Корабль-призрак на Москве-реке вызвал ажиотаж в Сети
Читать
Закрыть