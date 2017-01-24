ДНР: два поселка под Донецком обесточены из-за ночного обстрела ВСУ

Донецк, 24 января. Порядка 900 абонентов остались без энергоснабжения в результате обстрела украинской армией поселков Еленовка и Луганское к юго-западу от столицы Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам Донецкого агентства новостей рассказали главы местных администраций.

По словам главы поселковой администрации Еленовки Игоря Сякерина, обстрел был произведен с 23.00 до 03.00. Один частный дом получил повреждения, около 350 абонентов остались без электроснабжения.

В поселке Луганское к юго-западу от Донецка произошла схожая ситуация с энергоснабжением. 563 абонента остались без света в результате обстрелов. Как сообщил глава администрации Петровского района Донецка Максим Жуковский, ВСУ перебили линии электропередачи, в настоящее время проводятся ремонтные работы.

Как сообщала «Газета.ру», ранее ВСУ обстреляли территорию около донецкой фильтровальной станции во время посещения ее первым замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александром Хугом.