Делегация Дамаска присоединилась к переговорам по Сирии в Астане

Астана, 24 января. Делегация сирийского правительства, которую возглавляет постпред Сирии в ООН Башар аль-Джаафари, присоединилась к участникам диалога в Астане.

Межсирийские переговоры возобновились в полном составе — к остальным участникам диалога присоединилась делегация Дамаска во главе с постпредом ООН по Сирии Башаром аль-Джаафари. Отметим, что переговоры в столице Казахстана начались накануне. Известно, что от единой делегации сирийской оппозиции в переговорах принимают участие не менее десяти группировок. За столом переговоров также находятся три стороны-гаранты перемирия в Сирии — делегации Москвы, Анкары, Тегерана.