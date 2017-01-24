Российский «Тартус» будет модернизирован и получит юридический иммунитет

Дамаск, 24 января. Пункт материально-технического обеспечения кораблей Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус пройдет глубокую модернизацию и получит особый юридический статус — там будет действовать российское законодательство. Соглашение, заключенное между Москвой и Дамаском, позволяет одновременно находиться в Тартусе 11 российским военным судам, включая суда с ядерной энергетической установкой.

При этом Россия получила право за собственный счет осуществлять менеджмент в этом участке порта — сносить и возводить здания и портовые сооружения, а также заниматься работами по углублению дна, что позволит заходить Тартус судам любой осадки. Кроме того, российский Военно-морской флот сможет размещать в Тартусе оборудование для проведения ремонта или переоснащения боевых кораблей, передает Центр анализа мировой торговли оружием.

Согласно действующему договору, пункт материально-технического оснащения в Тартусе передается России в аренду на 49 лет. В случае, если по крайней мере за год стороны не договорятся о расторжении договора, он будет автоматически продлен еще на 25 лет.