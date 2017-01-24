Диджея кафе в Петербурге заподозрили в убийстве собутыльника

Санкт-Петербург, 24 января. Диджей кафе «Шанс» в Петербурге подозревается в убийстве посетителя. Об этом сообщает УМВД по Василеостровскому району.

Как стало известно ФАН, в ночь на вторник, 24 января, в 02.50 поступило сообщение о том, что на улице Наличная на тротуаре лежит мужчина весь в крови. Прибывшие экстренные службы обнаружили труп мужчины на вид 30-35 лет, с признаками насильственной смерти. При себе у него были документы на имя Владимира О.

В тот же день в 03.20 в кафе «Шанс» по подозрению в совершении данного преступления задержан Максим Г. 1990 года рождения. Отмечается, что молодой человек ранее был судим.

По словам очевидцев, диджей и жертва вместе распивали спиртные напитки в указанном кафе, после чего между ними произошел конфликт и они вышли на улицу.