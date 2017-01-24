Оппозиция Сирии рассказала, чего добивается на переговорах в Астане

Астана, 24 января. Сирийская оппозиция ждет от стран-гарантов официального коммюнике по итогам встречи в Астане, заявил представитель делегации сирийской оппозиции Усама Абу Зейд.

Зейд обратил внимание, что представители сирийской оппозиции «не приехали сюда (в Астану. — Прим. ФАН) просто на два дня». Он подчеркнул, что у них есть цель, которую надо достичь.

«Если страны-гаранты скажут, что потребуется дополнительное время, день, то мы согласимся», — заметил он.

По словам Зейда, оппозиционеры ждут от России, Ирана и Турции официального коммюнике по итогам встречи.

«Мы не комментируем черновик документа, мы ждем текст официального итогового заявления», — уточнил он.

Ранее Зейд отметил, что стороны на переговорах не обсуждали никакие политические вопросы, пока что обсуждаются нарушения перемирия, передает «Газета.ru».