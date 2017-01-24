Украинские автомобилисты заблокировали въезды в Киев

Киев, 24 января. Автомобилисты с утра во вторник приступили к частичному блокированию въездов в Киев.

Как пишут украинские СМИ, участники акции намерены добиться принятия властями закона, чтобы на ввезенные на Украину автомобили с иностранной регистрацией можно было платить одну цену раз в год, без требования растаможивать их.

Активисты собрались на въезде в украинскую столицу на бориспольской трассе. Они жгут шины на обочине и перекрыли две полосы движения. При этом митингующие пропускают в город машины и обещают не блокировать движение.

Митинг также проходит на житомирской трассе.