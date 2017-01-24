Окраины Донецка, Ясиноватой и юг ДНР накрыло артиллерийским огнем ВСУ

Донецк, 24 января. Украинская армия обстреляла северную и западную окраины Донецка, Ясиноватой и юг Донецкой народной республики (ДНР) из артиллерии и минометов. По словам источника в силовом ведомстве ДНР, противник выпустил 283 артснаряда калибрами 122 и 152 мм и мин калибрами 82 и 120 мм.

Согласно приведенным данным, ВСУ с 18.00 до 02.00 обстреляли село Ленинское Новоазовского района, окраины Ясиноватой, территорию Донецкого аэропорта и поселок Александровку на западе Донецка. При этом украинские военные открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, вооружения боевой машины пехоты, различного типа гранатометов и стрелкового оружия.

В настоящее время уточняется информация о пострадавших и разрушениях.

Как сообщала «Газета.ру», ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Украины Петр Порошенко пытается уклониться от выполнения минских соглашений.